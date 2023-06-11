Участники вертолетной миссии в Мариуполь и пленные "Вагнера": кого освободили из неволи (фото)

Семь освобожденных военнослужащих принимали участие в вертолетной миссии ГУР в оккупированный Мариуполь.

Координационный штаб по обращению с военнопленными рассказал детали сегодняшнего обмена пленными, в результате которого удалось освободить 95 наших защитников.

Так, среди освобожденных из плена 51 представитель ВСУ (в том числе 15 терроборонцев), 29 нацгвардейцев, 11 пограничников, четверо военных моряков.

На этот раз все освобожденные – мужчины. Среди них два офицера, остальные — рядовой и сержантский состав.

В частности, удалось вернуть находившихся в плену защитников, которые находились в ЧВК "Вагнер" и кадыровского подразделения "Ахмат".

Среди освобожденных военных – защитники Мариуполя (в том числе "Азовстали") и острова "Змеиный". Домой едут пленные из ЧАЭС.

27 защитников защищали Донецкое направление (из них пятеро из города Бахмут). Есть защитники Харьковского, Запорожского, Херсонского, Луганского и Сумского направлений.

Среди освобожденных украинцев трое имели статус "поиск личности". То есть удалось вернуть тех защитников, которые официально не были подтверждены врагом как пленные.

Из неволи среди прочих вернулся военный музыкант 36-й бригады, морпех. Семь освобожденных военнослужащих принимали участие в вертолетной миссии ГУР в оккупированный Мариуполь.

Среди возвращенных также четверо с тяжелыми ранениями. Один освобожденный имеет существенную потерю веса (30 килограммов), есть военные с осложнением болезней.

"Все они получат необходимую реабилитацию и встретятся с родными, которых не видели многие месяцы", – заверили в Координационном штабе.