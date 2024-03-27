Участвовали в "мясных" штурмах и захватывали населенные пункты: СБУ разоблачила группу очередных предателей

За сотрудничество с российскими оккупантами им грозит пожизненное заключение.

В Украине будут судить еще пять предателей, среди которых снайпер. Он стрелял в украинских воинов в Северодонецке.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как отмечается, во время полномасштабного вторжения РФ в Украину изменники проживали во временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей. Уже оттуда они добровольно мобилизовались в оккупационные группировки Южного военного округа РФ.

“В рядах русских войск фигуранты штурмовали украинские города на восточном фронте и возводили фортификационные сооружения, в частности, так называемые “зубы дракона”. В феврале этого года злоумышленники попали в плен украинских защитников во время упорных боев в районах Авдеевки, Марьинки и Бахмута. Среди задержанных военной контрразведкой СБУ – снайпер вражеского подразделения, который в июне 2022 года обстреливал позиции Сил обороны в Северодонецке, а затем воевал в Донецкой области. Еще один боевик сначала был санитаром эвакуационного подразделения медицинского взвода оккупантов, но вскоре прошел "курсы" по тактике ведения боевых действий в условиях городской застройки”, — рассказали в СБУ.

Затем предателя назначили командиром штурмового отделения и перебросили под поселок Белогоровка на Краматорском направлении.

Другие трое задержанных участвовали в "мясных" штурмах Авдеевки и Марьинки, а также захватывали город Рубежное в Луганской области.

“Сейчас следователи Службы безопасности сообщили фигурантам о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: чч. 1, 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения); ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность). Злоумышленникам грозит пожизненное заключение”, — добавили в СБУ.

Напомним, что в Киеве и Одессе предатели готовили ракетные удары по инфраструктуре и военным частям.

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