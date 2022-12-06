Участятся ли российские атаки зимой: военный эксперт назвал вероятное количество ракет в неделю

Массированные ракетные обстрелы могут происходить примерно с периодичностью раз в неделю или две недели.

За период массированных атак возможности России не выросли, поэтому зимний период не станет исключением. У врага не увеличивается количество ракет, которыми они наносят удары, в частности, по инфраструктурным объектам Украины.

Об этом сказал в комментарии "24 канала" руководитель "Центра военно-правовых исследований" Александр Мусиенко.

Он сделал вывод по поводу увеличения количества ракет, которыми россияне атакуют Украину, а также интенсивности обстрелов.

Александр Мусиенко напомнил, что этап ракетного террора России начался 10 октября.

Тогда враг выпустил по территории Украины более 50 ракет. Во время следующих атак было потрачено 70, потом 90, потом опять 70 ракет. 5 декабря было также выпущено немногим более 70 ракет. Поэтому можно констатировать: за это время возможности России увеличить количество ракет, которыми они могли бы наносить удары в течение хотя бы одной – двух недель, не выросли. У них нет возможности наращивать 70, 100, 150, 200, 250 ракет", – отметил аналитик.

По мнению эксперта, возможности наносить удары в течение нескольких дней подряд в неделю у врага тоже нет.

Количество видоизменяемых при использовании ракет означает одно: время от времени и все чаще враг использует ракеты времен СССР. А это Х-55, Х-555. 5 декабря россияне атаковали ракетами Х-22. Мусиенко назвал этот факт индикатором того, что у врага проблемы с производством новых ракет.

"Х-101, которые производили раньше и продолжают сейчас, нет в том количестве, которое позволяло бы им делать массированные удары в течение нескольких дней и увеличивать количество ракет", — отметил Мусиенко.

В то же время, он не может уверенно сказать, сколько ракет осталось у врага.

"Мы можем лишь предполагать, исходя из статистического и математического анализа, что увеличить интенсивность огня и обстрелов Россия не сможет в течение зимнего периода", — сказал он.

Мусиенко добавил, что массированные обстрелы ракетами могут повторяться 1 раз в неделю-две с максимальным количеством ракет 90-100.

"Тенденции к росту нет, а вот уменьшение обязательно будет", – сказал эксперт.

Напомним, россияне держат на боевом дежурстве в Черном море 15 своих кораблей.

В то же время, руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов сообщил, что запасы высокоточного вооружения РФ уже подходят к завершению.

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