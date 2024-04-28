Учебно-тренировочный самолет Як-52 сбил вражеский дрон над Одесчиной – видео с кабины пилота

В Одесской области 27 апреля поршневой учебно-тренировочный самолет Як-52 сбил российский дрон-разведчик. Военные подняли в воздух Як-52, приблизились к дрону и расстреляли его из стрелкового оружия.

В Сети показали кадры, снятые в кабине пилота самолета во время поражения беспилотника в небе над Одесчиной.

Как пишет журналист Андрей Цаплиенко, российский беспилотник "Орлан-10" был сбит экипажем "Гражданского воздушного патруля", общественной организации, в которую входят, в основном, любители авиации различных профессий и владельцы самолетов.

Военный эксперт Александр Коваленко прокомментировал видео и отметил, что поршневая авиация действительно вступила в бой в воздухе против российских угроз.

Он добавил, что несколько дней назад один из одесских Telegram-каналов опубликовал пост, из-за которого чуть не сбили одного из пилотов ВСУ, принятого за Shahed-136.

"Так вот, это был один из них, которые сейчас охотятся за дронами-камикадзе и разведывательными БПЛА. Просто призыв к амбициозным одесским Telegram-каналам – не занимайтесь тем, что не вашего уровня", - отметил Коваленко.

Напомним, Британия шокировала потерями российской армии в войне в Украине.

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