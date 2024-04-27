Учебно-тренировочный самолет Як-52 сбил вражеский дрон-разведчик над Одесщиной: видео

Можно предположить, что стрельба велась вторым членом экипажа из ружья или автоматического оружия.

В Одесской области поршневой учебно-тренировочный самолет Як-52 сбил российский дрон-разведчик.

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов в Telegram.

На обнародованных видео показан момент спуска вражеского разведывательного дрона на парашюте, который, скорее всего, раскрылся в результате срабатывания автоматики, вокруг которого кружит Як-52.

Можно предположить, что стрельба велась вторым членом экипажа из ружья или автоматического оружия.

Проведение модернизации Як-52 с установлением курсового пулеметного вооружения в крыло или борт маловероятно из-за необходимости существенного и технологически сложного вмешательства в планер. Наведение на цель может производиться посторонним целеуказанием через радиосвязь и систему ситуативной осведомленности с последующей визуальной идентификацией цели.

Следует отметить, что на Як-52 в модификации Як-52Б все же есть возможность подвеса контейнеров ГУВ-8700 с пулеметами или УБ-32 с неуправляемыми авиационными ракетами, однако такая версия существовала в единственном экземпляре.

Учебно-тренировочный самолет Як-52 сбил российский дрон-разведчик в небе над Одесщиной

Напомним, главнокомандующий Вооруженных сил генерал-полковник Александр Сырский рассказал на "Рамштайне" об обострении на поле боя.

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