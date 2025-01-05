"Учебный центр ВСУ был хуже реальных боев": военнослужащий рассказал детали

Украинский журналист и бывший пленник Станислав Асеев сказал, что учебный центр ВСУ был для него худшим периодом в армии.

Об этом он рассказал в интервью УП.

"За весь период пребывания в армии, хуже "учебки" для меня ничего не было. Даже когда нас штурмовали русские, выбивая из поселка Архангельское, и по нам летело все, это было лучше для меня, чем абсурд, который происходил в учебном центре", когда мы занимались сбором мусора, заготовкой дров, сортировкой поддонов", – рассказал он.

Асеев заявил, что, попав в "учебку", пожалел о мобилизации.

Он сравнил первую "учебку" с Донецким "централом", а вторую – с колонией строгого режима в Макеевке. Он надеялся, что на фронте ситуация изменится, и ему обещали, что после нескольких месяцев службы на передовой будет больше свободы.

Напомним, ранее Станислав Асеев рассказывал, как в учебном центре встретил мобилизованного бездомного, у которого ноги "буквально гнили и сочились". По словам писателя, этого мужчину уже на следующий день отвезли в больницу, но откуда его вернули в качестве вполне подходящего.

Также он рассказал, что видел, как мобилизованного с недостатками зрения записали в снайперы, а у другого обнаружили гепатит.

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