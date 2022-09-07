Ученики и переселенцы – под одной крышей: как проходит обучение в одной из школ Черновцов, где живут ВПЛ

Проживание в школе для вынужденных переселенцев временное – всего на три месяца.

В одной из школ Черновцов возобновили очное обучение, несмотря на то, что там живут люди, бежавшие от войны. Места для проживания организовали на первом этаже школы.

Корреспондент ТСН Виктория Танасийчук рассказала, как организовали учебный процесс с параллельным существованием приюта.

Так, в школе временно проживает семья из Красногоровки Донецкой области, которая эвакуировалась после того, как едва не погибла при обстреле.

По словам семьи, в школе – уютно. Дочь Диана учится в этой же школе, где и проживает. Ходить недалеко – нужно только подняться на второй этаж.

"Дети быстро адаптируются ко всему. Наши дети должны понимать, что беда есть беда, нужно помогать", — рассказывает директор школы Галина Фурдига.

По ее словам, первый этаж пустовал, потому что нуждался в ремонте. Деньги на него дали благотворители.

А на верхних этажах школы идет обучение. За парты сюда вернулось 600 детей. Для них – отдельный вход с охранником. Родителям перед стартом обучения устроили экскурсию.

Директор школы говорит, что дети и вынужденные переселенцы не пересекаются.

"Это вынужденный шаг, но мы должны с этим мириться, все равно людям нужно где-то жить", – отметила она.

Сейчас в школе проживает полсотни человек. Все подписали договор о соблюдении дисциплины. Ради безопасности в школе есть видеонаблюдение и охрана.

"За все время здесь был только один конфликт. Между доселившимися и теми, кто уже жил здесь. Но у нас есть кнопка тревожного вызова, вызвали полицию, очень быстро разобрались", – рассказала Галина Фурдига.



Как рассказывает менеджер временного убежища Владимир Антонюк, поскольку рядом школьники, правила достаточно строгие.

"Мы не терпим маты, мы не терпим спиртные напитки, мы не терпим курение. Нарушение этих правил – у меня есть одно предупреждение, я даю человеку шанс, ну, и разговор очень короткий. Это жилье – временное, только на три месяца", – сказал он.

Напомним, жители Закарпатья получат дополнительную денежную помощь за предоставления приюта переселенцам.

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