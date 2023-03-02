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Ученики обязательно должны носить униформу: на оккупированной Херсонской области вводят "кадетские классы"

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Ученики обязательно должны носить униформу: на оккупированной Херсонской области вводят "кадетские классы"

Фото: Associated Press

Для учеников обязательно носить униформу и иметь дополнительные занятия по "патриотическому" воспитанию.

На оккупированных территориях Херсонской области коллаборанты в обязательном порядке вводят так называемые "кадетские классы", начиная с 1 класса. Школьники должны носить униформу.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 2 марта.

"Для этих учащихся обязательно носить униформу и иметь дополнительные занятия по "патриотическому" воспитанию. Из-за дефицита учителей на работу принимают пророссийских местных жителей без педагогического образования. Преимущественно им более 50 лет. Для легализации, в соответствии с российским законодательством, их автоматически засчитывают на заочную форму обучения в профильные ВУЗы российской федерации", — сообщили в украинском командовании.

Напомним, по заданию Генштаба от 2 марта, на отдельных участках Запорожского и Херсонского направлений россияне пытаются создать условия для перехода в наступление. В то же время, продолжают атаковать позиции ВСУ на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

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