Ученики трех громад на Черниговщине будут учиться дистанционно

Школьники в приграничной области будут учиться дистанционно.
Ученики школ, расположенных в 40-километровой зоне от границы в Черниговской области, предположительно, будут учиться дистанционно.
Об этом сообщил глава Корюковской районной военной администрации Иван Ващенко.
"Учитывая текущую ситуацию по безопасности, считаю верным решение, которое было согласовано с Министерством образования, с областной военной администрацией о том, что с высокой долей вероятности в 40-километровой зоне от участка государственной границы образовательный процесс должен начаться в режиме онлайн", — сказал он.
По его словам, это будет касаться минимум трех территориальных громад Корюковского района – Сновской, Корюкивской и Холминской.
Все детали будут сообщены отдельно.
Напомним, в Украине запустили мобильное приложение для развития дошкольников.
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