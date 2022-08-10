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Ученики трех громад на Черниговщине будут учиться дистанционно

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Ученики трех громад на Черниговщине будут учиться дистанционно

Фото: pixabay.com

Школьники в приграничной области будут учиться дистанционно.

Ученики школ, расположенных в 40-километровой зоне от границы в Черниговской области, предположительно, будут учиться дистанционно.

Об этом сообщил глава Корюковской районной военной администрации Иван Ващенко.

"Учитывая текущую ситуацию по безопасности, считаю верным решение, которое было согласовано с Министерством образования, с областной военной администрацией о том, что с высокой долей вероятности в 40-километровой зоне от участка государственной границы образовательный процесс должен начаться в режиме онлайн", — сказал он.

По его словам, это будет касаться минимум трех территориальных громад Корюковского района – Сновской, Корюкивской и Холминской.

Все детали будут сообщены отдельно.

Напомним, в Украине запустили мобильное приложение для развития дошкольников.

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