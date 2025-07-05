Совместные военные учения России и Беларуси / © ТСН.ua

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Совместные российско-белорусские военные учения «Запад-2025» президент РФ Владимир Путин может использовать для расширения агрессии против Украины.

Такое мнение высказал военный эксперт, руководитель программ безопасности Центра глобалистики «Стратегия XXI» Павел Лакийчук в эфире телеканала «Еспресо».

По его словам, Россия имеет проблемы с комплектованием оккупационной армии из-за больших потерь, которые она несет в Украине.

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«Большинство аналитиков в Украине сходятся на том, что при текущих потерях оккупационной армии в количестве 1500-1600 человек ежесуточно, российская наступательная машина просто развалится. Сейчас потери россиян несколько уменьшились, но было время, когда они теряли именно такое количество личного состава», — отметил эксперт.

Именно поэтому, считает Лакийчук, Путин пытается выпросить у своего северокорейского коллеги Ким Чен Ына 30-50 тысяч подготовленных военных для участия в войне против Украины.

Как еще один вариант для увеличения оккупационной армии, предположил эксперт, в Кремле рассматривают возможность втягивания в войну в Украине военных государства-сателлита Беларуси. Поэтому запланированные на осень этого года совместные белорусско-российские учения «Запад-2025» могут представлять угрозу для Украины.

«Учения „Запад-2025“ — это стратегические командно-штабные учения РФ и Беларуси. Всегда такие учения выступали предвестником большого вторжения. Так было после учений „Запад-2021“, а также после „Кавказ-2008“. Это следует учитывать, но не обязательно, что это произойдет. Здесь вопрос лишь в том, сможет ли Путин перехватить управление белорусской армией», — отметил Павел Лакийчук.

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Что известно об учениях «Запад-2025»

Российско-белорусские учения «Запад» проводятся каждые четыре года, начиная с 2009 года.

Последние маневры «Запад-2021» были крупнейшими на западном направлении со времен распада СССР с привлечением более 200 тысяч солдат. Позже оказалось, что эти учения были частью подготовки к полномасштабному вторжению в Украину.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский предположил, что масштабные учения «Запад-2025», которые состоятся осенью этого года в Беларуси с участием российских войск, могут служить прикрытием для создания новой ударной группировки.

В Беларуси звучали заявления, что на этих совместных российско-белорусских учениях могут отрабатывать тактические ядерные удары и применение баллистической ракеты «Орешник».

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Однако в мае этого года министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что масштаб совместных военных учений «Запад-2025» будет сокращен,чтобы продемонстрировать готовность к деэскалации, диалогу и миру.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский считает, что диктатор Беларуси Александр Лукашенко обеспокоен тем, что Украина может воспринимать присутствие контингента РФ на территории его страны как подготовку к наступательным действиям.