Ученые озвучили три сценария подтопления из-за подрыва Каховской ГЭС: один из них — катастрофический

По прогнозам ученых, через 5-7 дней после прорыва дамбы уровень воды на затопленных территориях должен начать стремительно спадать.

Специалисты ННЦ рассмотрели и смоделировали три сценария затопления окружающей территории при разрушении дамбы Каховской ГЭС: катастрофический, реалистичный и вероятный.

Исследование подготовлено специалистами ННЦ «Мировой центр данных по геоинформатике и устойчивому развитию» КПИ им. Игоря Сикорского на 30.10.2022 года.

Один из сценариев – катастрофический. За ним возможна максимальная зона затопления в результате сиюминутного уничтожения дамбы Каховской ГЭС.

В реальных условиях осуществление такого сценария крайне маловероятно (вероятность возникновения менее 4%), и его реализации будут мешать факторы формирования морфометрической структуры бассейна устья Днепра и максимально возможный объем воды из Каховского водохранилища (воды из водохранилища не хватит покрыть такую большую площадь). ", – говорится в сообщении.

Катастрофический сценарий затопления прилегающих к ГЭС территорий

Еще один вариант более реалистичен. Специалисты спрогнозировали, что зона потенциального максимального затопления охватывает самые большие по площади территории, которые могут быть затоплены уже не исключительно теоретически при реализации катастрофического сценария с полным уничтожением дамбы ГЭС.

Отличается от предыдущего (катастрофического) учетом максимально возможного объема воды из Каховского водохранилища, который может затопить территорию. Скорее всего, такой сценарий тоже не будет реализован в большинстве случаев прорыва дамбы (вероятность возникновения 15%), но при таком сценарии отмечены максимальные реалистичные масштабы затопления территории", — отмечают специалисты.

Реалистичный сценарий максимального затопления прилегающих к ГЭС территорий

Третий предполагаемый сценарий охватывает участки с наиболее вероятными зонами затопления территории (вероятность возникновения 80%) при прорыве дамбы. Сценарий отличается от предыдущих (катастрофического и реалистического) тем, что предполагает не полное одновременное разрушение всей дамбы, а сильное разрушение только ее части.

"30-60 % от полной конструкции, что приведет к значительно меньшей разрушительной волне (до 3,5 м), меньшей утечке воды в единицу времени (от трети до половины от указанного объема в анализе Dämningsverket AB), что позволит ряду факторов значительно умерить возможное продвижение воды по территории и уменьшит максимальную площадь, которая может быть затоплена при прорыве", — указано в исследовании.

Вероятный сценарий затопления прилегающих к ГЭС территорий

В отчете говорится, что охват затопленной территории при вероятном сценарии наступит через 3-5 дней, в зависимости от времени года.

Общая площадь, которая может быть потенциально покрыта водой вместе с руслом и устьем Днепра, достигает 1126 км2.

Также под водой могут оказаться н.п. Олешки и Голая Пристань. Частично может затопить Александровку, Широкую Балку, Софиевку, Виноградное и другие указанные на карте населенные пункты. степени разрушения дамбы может составлять от нескольких десятков сантиметров до 1,5 м и более", — отмечено в отчете.

Добавим, что через 5-7 дней после прорыва дамбы уровень воды на затопленных территориях должен начать стремительно спадать и, в зависимости от сезона года, должен вернуться к предыдущей норме за 1-2 недели. В апреле — сентябре это может составить 1 неделю (при условии сухой погоды), в октябре – марте – 2 недели и больше. Отдельно вода останется еще на 1-2 месяца в локальных понижениях, площадь которых не составляет более нескольких квадратных километров.

Подрыв Каховской ГЭС: что известно

В ночь на вторник, 6 июня, российские кафиры взорвали Каховскую ГЭС. В Херсонской области началась эвакуация населения, а президент Владимир Зеленский созвал заседание СНБО.

Подрыв россиянами Каховской ГЭС может лишить питьевой воды жителей Херсонщины и оккупированного Крыма, а также представляет угрозу Запорожской АЭС.

Как сообщили в "Укргидроэнерго", в результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.

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