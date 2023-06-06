Ученые озвучили три сценария подтопления из-за подрыва Каховской ГЭС: один из них — катастрофический

По прогнозам ученых, через 5-7 дней после прорыва дамбы уровень воды на затопленных территориях должен начать стремительно спадать.
Специалисты ННЦ рассмотрели и смоделировали три сценария затопления окружающей территории при разрушении дамбы Каховской ГЭС: катастрофический, реалистичный и вероятный.
Исследование подготовлено специалистами ННЦ «Мировой центр данных по геоинформатике и устойчивому развитию» КПИ им. Игоря Сикорского на 30.10.2022 года.
Один из сценариев – катастрофический. За ним возможна максимальная зона затопления в результате сиюминутного уничтожения дамбы Каховской ГЭС.
В реальных условиях осуществление такого сценария крайне маловероятно (вероятность возникновения менее 4%), и его реализации будут мешать факторы формирования морфометрической структуры бассейна устья Днепра и максимально возможный объем воды из Каховского водохранилища (воды из водохранилища не хватит покрыть такую большую площадь). ", – говорится в сообщении.
Еще один вариант более реалистичен. Специалисты спрогнозировали, что зона потенциального максимального затопления охватывает самые большие по площади территории, которые могут быть затоплены уже не исключительно теоретически при реализации катастрофического сценария с полным уничтожением дамбы ГЭС.
Отличается от предыдущего (катастрофического) учетом максимально возможного объема воды из Каховского водохранилища, который может затопить территорию. Скорее всего, такой сценарий тоже не будет реализован в большинстве случаев прорыва дамбы (вероятность возникновения 15%), но при таком сценарии отмечены максимальные реалистичные масштабы затопления территории", — отмечают специалисты.
Третий предполагаемый сценарий охватывает участки с наиболее вероятными зонами затопления территории (вероятность возникновения 80%) при прорыве дамбы. Сценарий отличается от предыдущих (катастрофического и реалистического) тем, что предполагает не полное одновременное разрушение всей дамбы, а сильное разрушение только ее части.
"30-60 % от полной конструкции, что приведет к значительно меньшей разрушительной волне (до 3,5 м), меньшей утечке воды в единицу времени (от трети до половины от указанного объема в анализе Dämningsverket AB), что позволит ряду факторов значительно умерить возможное продвижение воды по территории и уменьшит максимальную площадь, которая может быть затоплена при прорыве", — указано в исследовании.
В отчете говорится, что охват затопленной территории при вероятном сценарии наступит через 3-5 дней, в зависимости от времени года.
Общая площадь, которая может быть потенциально покрыта водой вместе с руслом и устьем Днепра, достигает 1126 км2.
Также под водой могут оказаться н.п. Олешки и Голая Пристань. Частично может затопить Александровку, Широкую Балку, Софиевку, Виноградное и другие указанные на карте населенные пункты. степени разрушения дамбы может составлять от нескольких десятков сантиметров до 1,5 м и более", — отмечено в отчете.
Добавим, что через 5-7 дней после прорыва дамбы уровень воды на затопленных территориях должен начать стремительно спадать и, в зависимости от сезона года, должен вернуться к предыдущей норме за 1-2 недели. В апреле — сентябре это может составить 1 неделю (при условии сухой погоды), в октябре – марте – 2 недели и больше. Отдельно вода останется еще на 1-2 месяца в локальных понижениях, площадь которых не составляет более нескольких квадратных километров.
Подрыв Каховской ГЭС: что известно
В ночь на вторник, 6 июня, российские кафиры взорвали Каховскую ГЭС. В Херсонской области началась эвакуация населения, а президент Владимир Зеленский созвал заседание СНБО.
Подрыв россиянами Каховской ГЭС может лишить питьевой воды жителей Херсонщины и оккупированного Крыма, а также представляет угрозу Запорожской АЭС.
Как сообщили в "Укргидроэнерго", в результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.
Читайте также: