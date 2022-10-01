Ученый об опасности ядерного удара: какой радиус наименьшей бомбы и что делать, чтобы уберечься

Какими бывают ядерные бомбы, на что именно они способны, как выжить во время такого удара – обо всем этом ТСН.ua рассказал доцент кафедры общей и прикладной физики Национального педагогического университета имени М.П. Драгоманова Сергей Василенко.

"На атомных станциях, на подлодках, где используется атом — здесь управляемая ядерная реакция. Бомба — это неуправляемая реакция с большой кинетической энергией, — делится своими знаниями Сергей Василенко. — Ядерные бомбы бывают разными. Например, если принимать во внимание самую маленькую, то она способна уничтожить все живое в радиусе одного километра.В эпицентре взрыва температура может достигать около миллиона градусов.Другими словами, в радиусе одного километра исчезнет все, превратится в пепел, в радиусе пяти километров будут разрушены из-за взрывной волны.Далее вступает в действие радиация. Все будет зависеть от воздуха. Обезопасить себя можно в укрытии, где толщина бетона – 6 метров. Максимальная бомба, по моему мнению, способна уничтожить все живое в радиусе 25 километров. Если противнику нужно уничтожить больше, то он может использовать несколько".

Что происходит после взрыва

"Тяжелые радиоактивные частицы оседают, заражают землю, воду минимум в радиусе километра. Чем дальше эпицентра взрыва – тем меньше уровень радиации. Ветер может перенести радиоактивное облако куда-нибудь", — говорит доцент.

Также читайте Буданов рассказал, использует ли Россия против Украины ядерное оружие

По словам эксперта, если нет эвакуации и дезактивации, то следует выходить на улицу не раньше, чем через сутки, а желательно – через несколько суток. "Следует помнить о радиации, из-за которой можно получить ожог. Поэтому стоит иметь противогаз или респиратор, резиновую обувь, одежду, которая закрывает участки кожи", — советует Сергей Василенко.

Как могут известить о ядерном ударе

По словам эксперта, украинская разведка может быть осведомлена заранее о ядерном ударе. В свою очередь, уведомление населения о таком ударе, конечно, может отличаться от сигналов о воздушной тревоге.

"По моему мнению, это будет голосовое сообщение с помощью всех возможных средств оповещения, в том числе – интернета. Но через 15-30 минут будет сложно оставить опасную территорию в радиусе, например, 20 километров", — говорит Сергей Василенко.

На вопрос о том, что нужно сделать сразу после оповещения, он советует следующее: "Желательно быстро бежать в укрытие, расположенное под землей. Например, в подземный паркинг".

Какие запасы можно сделать сейчас

"После взрыва определенная территория заражена радиоактивным йодом в течение 7 дней. Если человек после взрыва выпьет таблетку "Калия йодида", то в организме уже будет йод (дозировка для людей определенного возраста недавно обнародовало министерство здравоохранения – ред.). йод в таком случае уже не попадет», – рассказывает преподаватель физики.

Что касается других запасов, эксперт говорит следующее: "Может произойти такой, что город может быть разрушен, например, на 50%. Электроэнергии не будет, тепла тоже. Ситуацию в таком случае надо расценивать так, будто ты оказался в лодке посреди океана, когда в тебя рядом нет ничего.Чем больше будет дома запас воды, тем лучше.Вода, овощи и фрукты, каши способны выводить радионуклиды.Запас воды должен быть как минимум — на три дня, пока не начнется эвакуация.Не лишним будет дозиметр, запас батареек, радиоприемник. Надо быть готовым к тому, что не будет интернета".

Напомним, российский диктатор Путин 30 сентября при попытке аннексии части Украины в очередной раз заговорил о применении ядерного оружия.

В ответ генсек НАТО заявил, что Североатлантический союз отреагирует, если Россия применит против Украины ядерное оружие. Альянс сейчас следит за тем, что делает Россия, ведь государство-агрессорка должно понимать, что ядерную войну невозможно выиграть.