"Училище уже выпустилось и направляется в Украину": экс-глава внешней разведки рассказал о скрытой мобилизации в РФ

"Училище уже выпустилось и направляется в Украину": экс-глава внешней разведки рассказал о скрытой мобилизации в РФ

Россия бросает все резервы и не учитывает потери. Путин скрывает от общества эти потери, потому что для него это очень опасно. В перспективе это практически провал режима.

Об этом сообщил бывший глава внешней разведки, генерал Николай Маломуж.

"В данной ситуации, несмотря на потери людей и техники, правительство РФ будет пытаться создать мобилизационные ресурсы по Донецкой и Луганской областях. Это ДНР, Крым, выпуск военных училищ. Рязанское военное училище уже выпустилось и направляется сюда – в Донецк и Луганск. Это последний удар. Потери никто не считает. Им нужно выполнить задание”, — рассказал бывший глава внешней разведки.

Он также добавил, что сейчас судьба всего генералитета РФ зависит от того, захватят ли они Донецкую и Луганскую области.

"Они поднимают подержанную технику. Я помню ее еще в периоды службы – уже тогда она была старой. Пока они будут выдыхаться, мы пополняем новые подразделения с новой техникой. В течение месяца-полтора мы перейдем к таким операциям, что нам обеспечит успех", — подчеркнул Николай Маломуж.

Напомним, что Россия готова вернуться к мирным переговорам с Украиной.

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