Учился в Оксфорде, а ликвидировали в Украине: в России выпускник элитного университета рвался убивать и погиб

В Волгограде похоронили 28-летнего оккупанта Александра Томарева. Захватчик 8 лет учился в Великобритании, в том числе и в элитном Оксфордском университете, однако когда началась война и "частичная" мобилизация — добровольно захотел убивать украинцев.

Об этом пишут местные пропагандисты.

Российская пропаганда опубликовала некролог об оккупанте Томареве. Его похоронили 1 ноября. Пропагандисты пишут, что на похороны оккупанта пришли до сотни человек, похоронили оккупанта в день его рождения. История Томарева была не типичной, он 8 лет учился в Великобритании, в частности, в элитном Оксфордском университете. После этого вернулся в РФ и работал в сфере ИТ.

Когда началась война, Томарев добровольно рвался на фронт. Его отправили сразу после объявления Путиным мобилизации, однако повоевал российский ИТ-ишник не долго. 24 октября его ликвидировали.

Мобилизация в России

Российский диктатор Путин в конце сентября объявил о "частичной" мобилизации. Диктатор обещал, что будущие оккупанты месяц будут учиться и только после этого их отправят на фронт, однако Путин, как всегда, соврал. Сообщения о ликвидации мобилизованных начали публиковаться уже через две недели после объявления мобилизации.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что президент страны-агрессора РФ Владимир Путин хочет собрать миллионы мобилизованных и очень на них надеется. Он рассчитывает на продолжительную войну.

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