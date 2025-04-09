"Обучали жестами": пленный китаец рассказал, как попал в российскую армию

Китайский военнопленный рассказал, как поступил в российскую армию за деньги

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Украинские военные взяли в плен гражданина Китая, который воевал в составе российской армии. По его словам, он заплатил 300 тысяч рублей посреднику, чтобы попасть в ВС РФ и получить российское гражданство.

Об этом сообщил отдел коммуникаций ОТГ "Луганск" для "Украинской правды".

Военную подготовку пленный проходил на оккупированной Луганщине в группе, сформированной из граждан Китая. Из-за языкового барьера обучение велось жестами и с помощью телефонного переводчика.

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Основной мотивацией пленного было получение росийского гражданства. Он также отметил, что некоторые его товарищи по службе имели проблемы с законом в Китае.

Из-за незнания языка он плохо ориентировался в бою, а после потерь среди росийских военных его группа решила сдаться.

В настоящее время гражданин КНР сотрудничает со следственными органами. Его личность и гражданство подтверждены. Он заявил, что его семья знала о поездке в Россию, но официально он поехал как турист.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Силы обороны впервые взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали за российских оккупантов в Донецкой области.