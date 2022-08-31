Учительница из Мелитополя 72 дня отстаивала город, но некоторые коллеги и ученики все же пошли на сотрудничество с врагом

«Мелитополь – это Украина», – преподавательница аграрного лицея Анна Бут ежедневно в оккупированном городе выходила на митинги за Украину и не боялась говорить об этом оккупантам в лицо.

Сейчас на сайте Global Teacher Prize Ukraine идет сбор историй о героях образовательного фронта. Это истории об ушедших на фронт учителях, оказывающих сопротивление на оккупированных территориях, волонтерят, восстанавливают образовательный процесс несмотря на войну. Отправить историю об учителе, или учительнице может любой. Каждая история — это благодарность всему учительству военного времени, говорится в ТСН.

Видео с Анной Бут стало вирусным, на нем преподавательница просит мир обратить внимание на оккупированные россиянами города, в частности, Мелитополь, из которого ей пришлось уехать. Преподаватель мелитопольского аграрного лицея 72 дня прожила в оккупации, все время не прекращала борьбу за Украину.

Много лет Анна – преподавала гражданское образование – учила юношей и девушек быть национально сознательными. С первого дня оккупации Мелитополя вместо уроков у нее митинги украинского сопротивления с единомышленниками. Несколькочасовая походка, изо дня в день.

«Приходили и падали и вот только в голове: «Украина, вставай! Мелитополь, вставай, оккупанты домой». 18 марта нас разогнали полностью светошумовыми гранатами, забрасыванием в автозак. Вырывали из колонны людей и вывозили», — рассказывает женщина, которая сейчас проживает в Киеве.

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Ее дочь настаивала на эвакуации, когда борьба за Украину там уже стала опасной для жизни, так что преподавательница в начале мая вызвалась уехать. «Я конечно переживала о том, что ее могут схватить, а когда начались появляться новости о захвате и похищении активистов, о похищении директоров мелитопольских школ, то я понимала, что мама еще в большей опасности», — рассказывает дочь Анны.

Большинство учеников Анны Бут остались там. С первого дня широкомасштабного вторжения она со своими детьми только на онлайн-связи. Впервые за двадцать лет работы не набрала первого курса, но с нетерпением ждет завтра, когда начнется онлайн и всех студентов, которые смогут к нему присоединиться.

«20 процентов будут учиться там, под триколорами. Там надо изнутри изучать каждого ученика, а как это сделать, я не знаю, я говорила о сообщении, которое мне пришло 25 февраля от одной из мам, которая мне два года до этого покупала сыну листы и отправляла рисунки на фронт, то она мне написала, что меня не беспокойте, я за РФ, то есть, сколько таких процентов, что родители послали туда своих детей, я не знаю», — говорит преподавательница.

На помещении лицея уже давно триколор, по меньшей мере, двое ее коллег перешли на сторону коллаборантов. По данным преподавательницы, ориентировочно сотня мелитопольских учителей будет работать на оккупантов. «Ездили в Крым на переквалификацию по российской программе, они уже получили удостоверения, я не знаю, как это происходило, поэтому я не могу их обвинять ни в чем, возможно, это было добровольно, потому что некоторые из них хвастались этими удостоверениями», — говорит Анна.

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Она добавляет, что никогда бы не смогла преподавать под оккупацией и таких как она не имела. Поэтому нехватка педагогов оккупационные власти Мелитополя компенсируют завезенными специалистами. «Привозят своих учителей из Перми, из России и вселяются в квартиры тех людей, которых нет, то есть просто выбивают двери – это факт, это не фейки придуманные, заходят и заселяют эти семьи туда», – говорит женщина.

В настоящее время в Мелитополе не только гуманитарная катастрофа, но и сплошная русификация. Анна говорит, что ее выпускника этого года избили оккупанты именно за украинский язык. «Сказал, что снова услышу, что ты будешь говорить на этом языке, мы будем с тобой говорить иначе. Все-таки на следующий день у него выскакивают украинские слова. Ему надели пакет на голову, избили конкретно», — рассказывает историю женщина.

Они не знают, когда вернутся домой, но невероятно скучают не только по дому, Анна постоянно возвращается к своим студентам. Говорит, во время войны миссия учителя – не только знание, но психологическая опора. Ее предмет «Гражданское образование» в этом году приобретает особое значение. Главный лейтмотив уроков – стойкость украинцев и вера в победу.

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