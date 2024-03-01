Учительница младших классов сдавала оккупантам украинских патриотов во время боев за Харьков — что ей "светит"

Работницу образования ранее уже привлекали к ответственности за избиение учеников.

Правоохранители разоблачили еще одну поклонницу России, которая сотрудничала с оккупантами после захвата Харьковщины – 57-летнюю бывшую учительницу младших классов в селе Лукьянцы, которая сдавала оккупантам украинских патриотов во время боев за Харьков. Ранее ее привлекали к ответственности за избиение учеников.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Так, в период оккупации населенного пункта она сдавала захватчикам местонахождение украинских патриотов. Именно по ее наведению рашисты похитили и заключили в тюрьму нескольких участников движения сопротивления в регионе.

Среди них – депутат местного совета, участник АТО и отец действующего сотрудника Национальной полиции Украины.

В застенках к похищенным людям применяли жестокие пытки – их постоянно избивали и долго оставляли без пищи и воды. Так оккупанты пытались получить от пострадавших информацию о Силах обороны, которые в то время вели ожесточенные бои за Харьков.

Однако захватчикам не удалось "выбить" из украинских патриотов разведданные, а впоследствии нескольких отпустили.

Еще одного – оккупанты вывезли в Белгородскую область, где держали в плену два года, а затем обменяли на российского боевика.

Учительница-предательница после освобождения села уехала в Харьков, где "залегла на дно" и надеялась избежать правосудия. Сотрудники СБУ установили ее местонахождение в областном центре и задержали в съемной квартире.

В настоящее время задержанной сообщено о подозрении по ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору).

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, в Харькове чиновница университета помогала РФ искать слабые места в обороне.

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