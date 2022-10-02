Учительницы из Бородянки рашисты сожгли дом, но она попросила у волонтеров только школьную доску

Видео, как учительница из Бородянки на руинах под открытым небом ведет уроки, попало в Сеть и сделало ее популярной, говорится в ТСН.

Но она не считает свои уроки чем-то удивительным. Хотя дом ее сожгли русские, и сейчас женщина живет в сарае, а учебный класс обустроила у стен. Светлана Николаевна учит онлайн детей математике благодаря столу, стулу и ноутбуку на нем, а еще доске на стене сарая. Видео, как жена проводит уроки, заснял муж учительницы, а сын выложил видео в Сети, и теперь в Светлану Николаевну очередь журналистов: украинских и зарубежных. Но она не понимает в чем ее заслуга, ведь она просто учительница и просто учит. Когда же волонтеры увидели сгоревшую избу и поинтересовались чем помочь, она попросила одно — "доску, пожалуйста".

Дом женщины сожгли умышленно оккупанты. После очередной неудачной попытки прорваться в Киев, они просто ехали по улице и наугад били из танков. Хозяев спасло то, что скрывались в погребе. "А в библиотеке на всю стену написали — а нех** так красиво жить", — рассказывает Светлана.

Не обошли оккупанты и школу Светланы, в одном из кабинетов обустроили баню, закрыв окно смартдоской. Школу уже восстанавливают, к восстановлению заведения присоединились литовцы. Директор верит, что в следующем году дети пойдут сюда учиться, и удивляется, что почти все возобновили обучение онлайн. "Я очень волновалась, что вообще останется половина детей и учителей. Но очень рада от того, что они не покинули школу, что они вернулись. Честно говоря, до сих пор удивляюсь, куда они вернулись, где здесь можно жить", — говорит Инна Романюк.

На День учителя учительнице математики волонтеры подготовили особый подарок – в саде, недалеко от школьной доски, появится дом. "Это сваи под новый модульный дом... Подарок ко Дню учителя", — говорят волонтеры.

Привезти его обещают с дня на день. Там будут и кухня, и две комнаты, и что больше всего беспокоит Светлану, должно быть место, где повесить доску.

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