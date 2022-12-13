Учителя в "Пунктах незламности" обучают не только учеников, но и всех присутствующих

Они уверяют, что будут делать это, пока будет нужно, несмотря на все попытки России сломать украинцев.

Они обучают в полицейских отделениях, на почте, на заправках или в пожарных частях, в конце концов всюду, где есть возможность подключить компьютер к свету и Интернету. Украинские педагоги ищут возможности и продолжают учить вопреки всем стараниям россиян уничтожить нашу энергетику и лишить нас коммуникаций. Корреспондентка ТСН Виктория Ковцун о тех, учителях и преподавателях которых не сломать отключением света.

Украинские педагоги проводят свои уроки и лекции вопреки всем стараниям русской армии лишить нас тепла, связи и света. "Бывает 15-16 часов нет, бывает, что 4 часа по графику", — рассказывает преподавательница.

Елена преподает сразу несколько философских дисциплин в столичном медицинском университете, ежедневно проводит свои пары и офлайн и онлайн. Впрочем, после массированных российских атак на нашу энергетику, чтобы провести занятия дистанционно, она идет в ближайший “Пункт незламности” к пожарной части. В Ворзеле спасатели уже хорошо ее знают. Преподаватель располагается в одном из кабинетов, достает ноутбук и журнал и начинает занятия.

Учеба во время энергетического кризиса испытания еще и для студентов. "Иногда может быть вся группа, может не быть 1-2, но самая плохая ситуация на прошлой неделе была, когда кроме двух никого не было. Никто не смог подключиться, потому что в общежитии не было света. Бывает, что подключился студент и его постоянно выбрасывает с конференции, потому что не устоявшаяся связь”, — объясняет доцент кафедры философии и истории медицины НМУ Богомольца Елена Вячеславива.

В Фастове онлайн-уроки проводит Алла, ее ученики-первоклашки, которым пришлось бежать от войны в Польшу. Там днем они учатся по польской программе, а вечером по украинской. “Эти детки реально хотят учиться по украинской программе и планируют вернуться и пойти в свои школы и иметь знание того класса, в который они должны идти. Впервые, когда я проводила из "Пункта незламности", они у меня спрашивали, почему я провожу урок из палатки: "Это что у вас палатка, — вспоминает женщина.

Теперь к урокам в "Пункте" они привыкли, поэтому без проблем изучают буквы, пишут и танцуют. Присутствующие тоже чему-то учатся. "Ко мне подошел мужчина и говорит, что я не узнал, что у насекомых шесть лапок. А я говорю, то посчитайте", — рассказывает учительница.

И несмотря на то, что и у Елены, и Аллы есть лекции и уроки днем в университете и школе, они говорят, что искать возможности учить, даже без света, не устают. “Я должен провести пару, я должен провести ее качественно, чтобы студенты взяли из нее что-то. Война нас всех разбудила и заставила думать, как действовать, чтобы и в этих ужасных условиях можно было что-то делать к лучшему”, — рассказывает Елена.

“Я не могу этого не делать. Я знаю, что я должен провести уроки и знаю, что дети их ждут, а как так дети ждут, а я не пришла? Я не могу им сказать, что просто нет света”, — добавляет Алла.

Они уверяют, что будут делать это, пока будет нужно, несмотря на все попытки России сломать украинцев.

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