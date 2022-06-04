Учредитель "Яндекса" попал под санкции ЕС: бизнесмен ушел в отставку, акции компании резко обрушились

Накануне вступил в силу шестой пакет ограничений Евросоюза в отношении РФ, а также компаний, граждан и лиц, действующих в пользу российского руководства. В список санкций попал основатель и генеральный директор "Яндекса" Аркадий Волож.

После публикации документов о новых ограничениях ЕС акции компании обрушились, а сам ее создатель оставил совет директоров.

Об этом пишет издание РБК.

В ЕС отметили, что Волож работает в секторах экономики, обеспечивающих существенный доход для российских властей. Также, по данным европейских чиновников, основатель "Яндекса" материально поддерживает российское правительство и отвечает за поддержку дестабилизирующей Украины политики.

Акционерами и инвесторами компании являются российские государственные банки, такие как "Сбербанк" и ВТБ. Власти РФ могут напрямую влиять на ее деятельность через Фонд общественных интересов, которому принадлежит "золотая акция" российского технологического гиганта, говорится в документе.

"Яндекс" также отвечает за продвижение государственных СМИ и нарративов в результатах поиска, а также за снижение рейтинга и удаление контента, критикуемого Кремлем, например, контента, связанного с агрессивной войной России против Украины", — отмечается в обосновании санкций против Воложа .

После объявления ограничений по отношению к основателю "Яндекса" стоимость акции компании обвалилась — ценные бумаги подешевели на 14,17% до 1366,4 руб.

Волож объявил, что покидает совет директоров и должность генерального директора "Яндекса", заверив, что "продолжит помогать компании и ее команде". Решение Европейской комиссии бизнесмен назвал "нелогичным".

В то же время, российские СМИ со ссылкой на окружение уже бывшего гендиректора "Яндекса" Аркадия Воложа сообщали, что российский технологический гигант ищет, кому продать свои российские активы. Кроме "Яндекс.Дзена" и "Яндекс.Новостей", речь идет о поисковом и почтовом сервисах, а также платформе "Кинопоиск".

Аркадий Волож с состоянием $2,3 млрд занимает 64 место в рейтинге 200 самых богатых бизнесменов России по версии Forbes. В 2018 году Волож и члены его семьи получили паспорта Мальты по программе гражданство в обмен на инвестиции.

Напомним, вступил в силу шестой пакет санкций Европейского союза в отношении РФ. Под ограничения попали приближенная к президенту России Владимиру Путину олимпийская чемпионка Алина Кабаева, дети и супруга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, основатель и гендиректор "Яндекса" Аркадий Волож, ряд компаний и финансовых учреждений. Также ЕС ввел санкции и против Беларуси из-за поддержки самопровозглашенным президентом Лукашенко войны против Украины.

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