Удачная ночная "охота": ВСУ уничтожили группу оккупантов – видео

Украинские военные продолжают уничтожать врага и его технику на территории Украины.
Военные Вооруженных сил Украины успешно выполнили очередную задачу на фронте и уничтожили группу российских захватчиков.
Видео опубликовал в Telegram СтратКом ВСУ.
Во время ночной боевой задачи военные тактической группы "Адам" нанесли поражение по живой силе оккупантов. Так, на видео видно, как воины выследили группу солдат РФ и нанесли мощный удар по ним.
Напомним, военные показали уникальные кадры боев во время освобождения Андреевки (видео).
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