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Удачная ночная "охота": ВСУ уничтожили группу оккупантов – видео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
987
Время на прочтение
1 мин
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Удачная ночная "охота": ВСУ уничтожили группу оккупантов – видео

Последствия удара ВСУ по оккупантам/Фото: скриншот

Украинские военные продолжают уничтожать врага и его технику на территории Украины.

Военные Вооруженных сил Украины успешно выполнили очередную задачу на фронте и уничтожили группу российских захватчиков.

Видео опубликовал в Telegram СтратКом ВСУ.

Во время ночной боевой задачи военные тактической группы "Адам" нанесли поражение по живой силе оккупантов. Так, на видео видно, как воины выследили группу солдат РФ и нанесли мощный удар по ним.

Напомним, военные показали уникальные кадры боев во время освобождения Андреевки (видео).

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Дата публикации
Просмотры
987
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