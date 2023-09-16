Удачная ночная "охота": ВСУ уничтожили группу оккупантов – видео

Украинские военные продолжают уничтожать врага и его технику на территории Украины.

Военные Вооруженных сил Украины успешно выполнили очередную задачу на фронте и уничтожили группу российских захватчиков.

Видео опубликовал в Telegram СтратКом ВСУ.

Во время ночной боевой задачи военные тактической группы "Адам" нанесли поражение по живой силе оккупантов. Так, на видео видно, как воины выследили группу солдат РФ и нанесли мощный удар по ним.

Напомним, военные показали уникальные кадры боев во время освобождения Андреевки (видео).

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