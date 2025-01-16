Удачная "охота" на Курщине: ВСУ захватили в плен 50 россиян

За два дня "азовцы" и десантники взяли в плен полсотни оккупантов. Те сдались, чтобы сохранить свою жизнь. Среди военнопленных россиян есть уроженцы Севастополя. Все детали об удачной охоте украинских военных – читайте в эксклюзиве ТСН.ua.

Удачная охота украинских десантников

В четверг, 16 января, украинские десантники, участвующие в спецоперации на Курщине, отчитались об удачной "охоте". За раз воинам ВСУ удалось пополнить обменный фонд Украины на 27 военнослужащих армии РФ. Среди пленных есть офицеры, сержанты и солдаты из мотострелковых подразделений, морской пехоты, воздушно-десантных войск и других воинских частей, представители разных регионов России и временно оккупированного города Севастополь.

Десантники рассказали, что военные РФ оказались в затруднительной боевой ситуации, но сделали правильный выбор и добровольно сложили оружие, что и спасло им жизнь. Всем раненым сразу была оказана первая медицинская помощь.

Хороший улов "азовцев"

Но это не все хорошие новости. Накануне, 15 января, воины "Азова" также заявили об удачном "улове". Бойцы "Азова" взяли в плен 23 россиян на Торецком направлении.

Военные отмечают, что оккупанты сдались добровольно, их нашли в подвалах во время штурмов. Теперь россияне требуют их обменять на воинов "Азова", уже несколько лет находящихся в российском плену.

Обмен пленными

И в тот же дань, 15 января, для украинцев произошло радостное событие – домой удалось вернуть еще 25 военных и гражданских из российского плена. В частности, вернулись раненые и тяжелобольные защитники, очень долго находившиеся в плену. Кроме того, среди возвращенных есть также гражданский мужчина. Его оккупанты захватили на Киевщине и незаконно удерживали.

В координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными в свою очередь рассказали, что все репатриированные военнослужащие – это солдаты, матросы и сержанты. Они защищали Харьковское, Запорожское, Донецкое направления и город Мариуполь, в том числе Азовсталь.

Домой возвращаются и получат должное лечение и реабилитацию представители Нацгвардии, ВСУ, в том числе ТРО, Военно-морских сил и Государственной пограничной службы Украины. Также удалось забрать раненых украинских военнослужащих из Курской области. Самому молодому освобожденному – 24 года. Самому старшему – шестьдесят.

Возвращение из плена "азовцев"

Именно во время этого обмена удалось вызволить одного военнослужащего 12-й бригады специального назначения "Азов". Об этом в социальной сети Facebook рассказал командир бригады Нацгвардии "Азов" Денис Прокопенко с позывным "Редис". Он отметил, что 12-я бригада спецназначения "Азов" регулярно берет в плен военнослужащих врага и делает все, чтобы обменный фонд рос и как можно больше наших людей вернулись домой.

"После тяжелой 86-дневной обороны Мариуполя и длительного времени в адском русском плену наш боец наконец-то сможет увидеть своих родных. Благодарю его за мужество и стойкость. Он в очередной раз доказал, что сила духа украинского воина несокрушима. Россияне регулярно совершают военные преступления, расстреливают пленных и удерживают их в ужасающих условиях. Пытки, издевательства, голод, отсутствие медицинской помощи. Вернувшийся сегодня боец ​​в крайне тяжелом состоянии. У него тяжелая форма открытого туберкулеза. 12-я бригада спецназначения "Азов" регулярно берет в плен военнослужащих врага и делает все, чтобы наш обменный фонд рос. Да, мы неукоснительно соблюдаем законы и обычаи войны. Но даже если бы их не было, у нас есть военная честь и ответственность за наших пленных собратьев. Каждый боец ​​бригады знает, что в российских тюрьмах освобождения ждут украинские воины, среди которых 849 бойцов "Азова", а единственный сегодня действенный способ их возвращения домой — обмены. Какая бы ненависть к врагу не охватывала нас во время боя, противник, сдавший оружие, может стать билетом на свободу для кого-то из наших пленных", — подчеркнул Денис Прокопенко.

В то же время командир "Азова" отметил, что российскому военно-политическому руководству безразлична судьба своего личного состава. Это очевидно и по тактике их штурмовых действий, и по отношению к пленникам. Они не рассматривают плен как возможность вернуть своих. Вместо этого прибегают к террору в отношении пленных, пытаясь посеять панику и деморализовать украинские войска.

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