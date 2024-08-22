Удалось ли Курской операции оттянуть войска РФ с Донбасса: оценка The Economist

Вторжение ВСУ на территорию России 6 августа открыло новый фронт и поставило под сомнение мнение о том, что война зашла в тупик.

Украина надеется, что наступление заставит Россию перенаправить свои войска с Донбасса – центра боевых действий на востоке страны. И это вроде бы сбывается – военная активность на Донбассе снизилась после 16 августа, за исключением наступления на Покровск.

Об этом пишет The Economist.

Однако издание решило самостоятельно оценить, действительно ли активность на линии фронта меняется. Для этого использовались спутниковые данные НАСА для мониторинга высокотемпературных тепловых явлений, таких как пожар и дым. Затем они оценивались алгоритмом машинного обучения, чтобы определить, связаны ли они с текущими боевыми действиями, а не с лесным пожаром или дымом от фабрики.

Чтобы оценить эффект от Курского наступления, The Economist сравнил частоту пожаров в Курской области с пятью областями Украины, которые приняли на себя основную тяжесть войны: Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской и Харьковской.

"Наш трекер пока не обнаружил явные признаки ослабления атак на украинские позиции. Наши данные свидетельствуют об относительно стабильной активности на линии фронта в Харькове и Херсоне, а также о росте активности в Запорожье и Донецке. Также Россия продолжает наступать на востоке Украины с 6 августа и приближается к Покровску", – пишет издание.

В то же время спутниковые данные The Economist по Курской области свидетельствуют об увеличении активности: с пяти пожаров в день в среднем в июле до более 150 с 19 августа.

"Их местоположение и значительное увеличение с начала вторжения позволяют предположить, что большинство из них связано с боевыми действиями. Это может свидетельствовать как о продвижении Украины в этом районе, так и о контратаках России", – пишет издание, отмечая, что солдаты и военные источники также подтверждают, что бои в Курске активизировались после первоначальных успехов Украины.

Напомним, американские чиновники обеспокоены тем, что операция Украины в Курской области может перегрузить войска Сил обороны и что они могут быть слишком растянуты.

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