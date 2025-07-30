Удалось ли остановить летнее наступление россиян: Шмыгаль ответил

Война в Украине / © ТСН

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Летнее наступление российской оккупационной армии в Украине продолжается, но у врага нет возможности для прорыва.

Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль в интервью ВВС

Он подчеркнул, что ситуация на фронте «действительно сложная».

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«Ежедневно россияне атакуют наши позиции, практически по всей длине линии фронта россияне создают давление. Где-то оно сильнее, где-то количество боевых столкновений может быть десятки в день, где-то может быть единицы в день, но по всей линии фронта продолжается вот это летнее наступление», — пояснил министр.

Шмыгаль отметил, что признаков завершения летнего наступления россиян пока не видно, но в целом линия фронта, по его словам, «стабилизирована».

«Россияне демонстрируют неспособность совершить какие-то прорывные действия. А украинские силы обороны наносят врагу огромные потери, обескровливают его и истощают. Ничего нового я, к сожалению, не добавлю, поскольку все остальное является довольно секретной информацией», — отметил он.

Напомним, ранее сообщалось о вероятном усилении российского наступления в Украине в августе с помощью солдат из КНДР.

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