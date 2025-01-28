Удалось ли РФ оккупировать Двуречную на Харьковщине: власть ответила

Россия заявила об оккупации поселка Двуречной в Харьковской области. Впрочем, это не соответствует действительности. На территории населённого пункта продолжаются бои.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в комментарии "Суспільному".

"Это не первое заявление такое, оно уже шло в российских СМИ. Это — исключительно пропаганда, ничего с действительностью у нее нет. Да, на территории этого населенного пункта ведутся активные боевые действия. Говорить о том, что он захвачен — никаких оснований нет для этого", — сказал он.

Отметим, что поселок Двуречная расположен на правом берегу реки Оскол в Купянском районе Харьковской области.

Напомним, военнослужащий ВСУ, политолог Кирилл Сазонов сообщал, что РФ стремится вернуть освободившуюся часть Харьковщины. Ситуацию на Купянском направлении он называет достаточно сложной.

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