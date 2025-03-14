Удалось ли РФ захватить какие-то села на Сумщине: ответ ОВА

Некоторые населенные пункты Сумщины готовятся к обороне, но враг не захватил ни одного.

По состоянию на 13 марта РФ не захватила ни один населенный пункт Сумской области

Об этом сообщил начальник Сумской ОВ Владимир Артюх, передает "Суспільне".

По его словам, есть одиночные ДРГ, пешие и моторизованные, пытавшиеся зайти на территорию Сумщины. Однако враги были уничтожены.

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"Это 10-15 российских военнослужащих, некоторые из них спрятались и находятся в фортификационных сооружениях — по ним сейчас применяется оружие, и действуют наши спецподразделения по их уничтожению. Сейчас ситуация на границе напряженная, но контролируемая. Граница сегодня защищена, и враг не пересек ее и не захватил ни одного населенного пункта на территории Сумской области", – заверил Владимир Артюх.

Также он сказал, что некоторые населённые пункты Сумщины готовятся к обороне.

Напомним, что на фоне наступления РФ в Курской области российские оккупанты усилили обстрелы пограничных громад Сумщины.

Также в Сети появилось видео, как оккупанты прорывались в Басовку Сумской области на квадроциклах, а ВСУ их уничтожали.

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