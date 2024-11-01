Удалось ли России захватить Часов Яр и Торецк: ответ ВСУ

Российской оккупационной армии не удалось оккупировать ЧасовЯр и Торецк в Донецкой области.

Об этом заявила спикер оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовинкова в эфире одного из телеканалов.

Она отметила, что россияне распространяют сообщения о том, что якобы им удалось взять под свой контроль Часов Яр и Торецк. Впрочем, это не соответствует действительности.

"Я опровергаю эту информацию, ведь в Часовом Яру враг не пересек канал и не закрепился. Да, малые штурмовые группы переходят канал и пытаются закрепиться, но на данный момент они не имеют преимущества в этих городах. Линия столкновения стабилизирована и россияне не продвигаются", – подчеркнула Бобовникова.

По ее словам, цель врага не изменилась. Захватчики в дальнейшем хочу захватить и оккупировать Донецкую и Луганскую области еще до холодов. Представитель ОТУ отмечает: такой вывод можно сделать из того, что россияне не готовятся к зимнему периоду. Нет признаков подготовки техники или личного состава, а также для русских солдат не выдают зимнее снаряжение.

Напомним, заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин заявил об очень сложной ситуации на фронте. Сейчас по всем направлениям на линии фронта продолжаются очень сложные бои. Поэтому, отмечает военный 3-й ОШБр, нужно сконцентрироваться на том, чтобы стабилизировать линию.

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