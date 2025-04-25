Удалось ли россиянам захватить "господствующие высоты" во Часов Яре: в ВСУ ответили

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Заявления о том, что российские войска захватили "господствующие высоты" в Часов Яре в Донецкой области не соответствуют действительности. В городской застройке продолжаются бои.

Об этом сообщил представитель прессслужбы 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени короля Даниила Андрей Полухин в эфире "Еспресо".

"Часов Яр действительно стоит на высоте. Но говорить о господствующих высотах в тех пределах, в которых враг сейчас оперирует, проводя боевые действия, еще очень рано. Наши бойцы проводят бои в городской застройке Часового Яра. Это довольно непростая ситуация для ведения боевых действий, однако заявлять о том, что господа подчеркнул он.

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По словам Полухина, российские оккупанты пытаются со всех сторон пробиться в разные части города.

"Пользуются там, где это возможно, и, конечно, источаются там, где это невозможно. Это может быть как северное направление, так и западное, южное или центр города", - подчеркнул он.

По его словам, враг не может задействовать технику атак в городской застройке. Зокоема, из-за работы украинских беспилотников.

Напомним, аналитики DeepState сообщили, что россияне оккупировали село в Донецкой области и продолжают продвижение. Враг оккупировал село Калиново.