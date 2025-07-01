Удалось ли россиянам зайти на Днепропетровщину: ответ ОСГВ "Хортица"

Днепропетровская область / © vesti-ukr.com

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Бои уже продолжаются довольно близко у админграницы Днепропетровщины. Впрочем, зайти в область россияне не смогли.

Об этом в эфире «КИЕВ24» сказал Виктор Трегубов, представитель оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».

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Спикер «Хортицы» подчеркнул, что Днепропетровщина — одно из главных направлений наступления россиян.

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«Если брать нашу зону ответственности, таких главных направлений наступления два: продвижение в сторону Днепропетровщины и продвижение на трассу Покровск-Константиновка», — заявил Трегубов.

Он добавляет, что сейчас оценивать вероятность прорыва неуместно. Сейчас делается все, чтобы не дать врагу продвинуться дальше.

Ранее в DeepState прокомментировали ситуацию по «серой зоне» на Днепропетровщине, а именно — населенному пункту Дачное. Враг пытается продвинуться, чтобы использовать это для своих медийных целей.

«Происходит фиксация противника в этом районе, который пытается лезть туда без остановки, чтобы закрепиться хотя бы в посадке. Но бойцы Сил обороны прилагают усилия, чтобы сразу уничтожать московскую заразу и не дать ей закрепляться и накапливаться. Эти одноразовые забеги не несут ни тактично, ни стратегически обстановки», — отмечают в DeepState.

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