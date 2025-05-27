Удалось россиянам закрепиться на Сумщине: генерал армии дал ответ

Генерал армии и бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж / © УНІАН

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Ситуация в Сумской области остается напряженной и маневровой. Россияне проникают в отдельные населённые пункты, но не могут закрепиться. Силы обороны не дают врагу сформировать плацдарм.

Генерал армии и бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в разговоре с 24 Каналом отметил, что пока преждевременно говорить о потере территорий и российском стратегическом наступлении.

Закрепился ли враг на Сумщине

Как отметил генерал армии, Генштаб пока не подтверждает четко информацию о том, что российские войска смогли закрепиться на территории Сумской области.

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С украинской стороны был проведен ряд операций, в том числе нанесен массированный огневой поражение по врагу. В результате этого противник вынужден был отходить, однако время от времени снова заходил. Бои в этом секторе продолжаются.

«Аналитики Deep State говорят, что российские войска находятся там вроде бы уже постоянно, но постоянно они под огнем», — отметил Маломуж.

Говорить о наличии у них стабильного плацдарма или подготовки к масштабному наступлению пока преждевременно. Ближайшие двое суток будут решающими для понимания дальнейшего развития событий.

Россияне не смогут наступать при одном условии

Украинская армия активно наносит удары как артиллерией, так и дронами. Основная цель — уничтожить передовые группы врага, в частности заходившие на квадроциклах и мотоциклах, а также следующее подкрепление.

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Пока удары по местам концентрации вражеских сил привели к значительным потерям — часть сил отошла, часть удалось уничтожить, что решающие бои еще впереди.

Если противник не получит значительного подкрепления, он не сможет продолжить наступление в этом направлении. В то же время, Украина готовит системные контрудары, прежде всего артиллерийские.

«Ситуация маневровая, будет меняться. Сегодня еще рано однозначно говорить, что мы потеряли территорию», — подчеркнул Николай Маломуж.

По оценке генерала армии, захваченные участки не столь значительны, чтобы можно было говорить о тактическом или тем более стратегическом прорыве.

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Враг пытается создать предпосылки для более масштабного наступления на город Сумы, чтобы сформировать «буферную зону» и держать украинские силы под постоянным давлением.

Однако российское командование сейчас возникает с большим трудом на Курском направлении, где украинские силы удерживают позиции на господствующих высотах и наносят эффективные удары по враждебной группировке.

Напомним, Россия меняет направление своего наступления и опрокидывает силы из Донбасса. Передислокация российских военных подразделений из Донбасса до севера Сумской области может свидетельствовать о новой фазе агрессии РФ против Украины.