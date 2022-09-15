"Удалось сделать то, что многие считали невозможным": Зеленский поблагодарил за освобождение Харьковщины

Президент Украины Владимир Зеленский назвал беспрецедентным движение украинских войск во время освобождения оккупированных районов Харьковщины и выразил благодарность всем, кто принял участие в ее деоккупации.

Об этом он говорил в традиционном обращении, которое появилось в ночь на 15 сентября.

По его словам, по состоянию на сегодняшний день почти вся область деоккупирована.

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“Это было беспрецедентное движение наших воинов – украинцам снова удалось сделать то, что многие считали невозможным. Только за первые сутки активных действий наши войска продвинулись вперед на 19 км. Через пять дней с боями прошли 110 километров. В общей сложности деоккупировано почти 400 населенных пунктов. 150 тысяч оставшихся на этой территории украинцев теперь снова чувствуют, что такое обычная безопасная, нормальная жизнь…” — заявил президент.

Зеленский выразил благодарность всем военным подразделениям, участвовавшим в военной операции по освобождению Харьковщины, и отдельно поблагодарил генерал-полковника Александра Сырского и офицеров его штаба.

"Украинский флаг вернется во все части нашего государства. Так же, как в Харьковской области, украинских воинов будут встречать и на Донбассе, и на юге, и в Крыму. Это будет обязательно”, – заверил президент.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский посетил освобожденный от оккупантов Изюм в Харьковской области. Там глава государства принял участие в торжественном поднятии украинского флага.

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