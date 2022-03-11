"Удалось вывезти более тысячи человек из Ворзеля, Бучи, Гостомеля, Козаровичей, формируем новые маршруты", — Верещук

"Удалось вывезти более тысячи человек из Ворзеля, Бучи, Гостомеля, Козаровичей, формируем новые маршруты", — Верещук

По словам вице-премьера, формируются новые маршруты, но все невозможно сделать сразу.

В пятницу, 11 марта, во время эвакуации удалось увезти более тысячи человек из Ворзеля, Бучи, Гостомеля, Козаровичей.

Об этом сообщила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в видеообращении.

Брифинг Ирины Верещук об итогах работы гуманитарных коридоров 11 марта

"Мы, конечно, завтра будем продолжать это делать, открывая новые маршруты", — отметила она.

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По словам вице-премьера, формируются новые маршруты, но все невозможно сделать сразу.

"Россия, которая систематически нарушает взятые на себя обязательства, тоже является тем самым весомым фактором, который не позволяет сделать то, чего все мы очень хотим. Не оставляем надежды, не оставляем наше дело. Работаем на победу вместе с президентом, с армией, всем украинским народом. Вместе к победе!", — резюмировала она.

Верещук также сообщила, что эвакуация мирного населения из Мариуполя в Запорожье сегодня, 11 марта, так и не состоялась.

ТСН.ua