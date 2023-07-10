Удар авиабомбами по гуманитарному пункту в Орехове: количество погибших резко возросло

Российская террористическая армия 10 июля нанесла авиационный удар управляемым авиабомбами по пункту выдачи гуманитарной помощи в Орехове Запорожской области. Разбор завалов завершен — оккупанты убили 7 человек.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Российские террористы обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи. На сегодня уже завершен разбор завалов. На месте трагедии погибли 7 человек.

"10 июля спасатели деблокировали из-под завалов тела трех человек без признаков жизни. Число погибших выросло до 7 человек", — сообщили в ГСЧС Украины.

Напомним, что накануне оккупанты нанесли удар по зданию, когда там выдавали гуманитарную помощь. В результате обстрела разрушена часть здания. Чрезвычайники спасли из-под завалов 11 человек и передали врачам скорой.

Читайте также: