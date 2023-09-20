Удар авиабомбой по Купянску: количество жертв снова возросло

На месте взрыва в Купянске завершились оперативные работы экстренных служб.

В результате удара управляемой авиабомбой по Купянску Харьковской области, нанесенного оккупантами 19 сентября, погибли уже восемь человек – на месте атаки нашли еще два тела.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

"К сожалению, найдены тела еще 2 погибших гражданских мужчин. В настоящее время общее число жертв российского удара по Купянску составляет 8 человек — 6 мужчин и 2 женщины", — говорится в сообщении.

Отмечается, что оперативные работы экстренных служб уже завершились. Два погибших человека оказались волонтерами, эвакуировавшими местных жителей.

"Оккупанты цинично нанесли удар ракетой "Гром-Е1". В настоящее время правоохранители расследуют все обстоятельства российского преступления", — добавил он.

Напомним, Россия снова вывела в Черное море боевые корабли – сколько "Калибров" наготове.

Читайте также: