Удар баллистики по Изюму: количество жертв возросло

Днем 4 февраля армия РФ ударила баллистикой по Изюму в Харьковской области. Погибли 5 человек, еще 24 человека получили ранения.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Армия РФ ударила по Изюму в Харьковской области

"Спасатели деблокировали еще одно тело. Личность идентифицируют", – констатировал он.

Напомним, во вторник, 4 февраля, российские войска нанесли ракетный удар баллистике по Изюму Харьковской области. Оккупанты атаковали центральную часть города. Сначала сообщалось о четырех погибших.

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