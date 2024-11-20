Удар баллистикой по Одессе: стало известно имя еще одного погибшего полицейского (фото)

В Одессе простились с погибшими стражами порядка.
В результате ракетного удара России 18 ноября количество жертв в Одессе возросло до 11 человек. 20 ноября в городской больнице скончался 36-летний капитан полиции Вадим Зезюлин.
Об этом говорится в сообщении мэра Одессы Геннадия Труханова и пресс-служба Главного управления Нацполиции в Одесской области.
"Медики отчаянно боролись за его жизнь, но травмы были очень тяжелыми", – написал мэр Геннадий Труханов.
Геннадий Труханов также выразил соболезнования семье и близким погибшего.
Отметим, что по состоянию на 20 ноября также известно о 39 раненых.
После церемонии прощания с погибшими полицейскими, в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области рассказали, что одиннадцатым погибшим является Вадим Зезюлин. Он скончался в больнице в результате ранений.
После церемонии захоронения стало известно о смерти в больнице еще одного следователя, тяжелораненого во время вражеской атаки – капитана полиции Вадима Зезюлина. Ему было 36 лет", – отметили в полиции.
Прощание с погибшими в Одессе
Напомним, 18 ноября Россия нанесла ракетный удар по Одессе. Сегодня, 20 ноября, город прощался:
- следователем, подполковником полиции Вадимом Ковальским, 47 лет;
- следователем, капитаном полиции Вадимом Джмилем, 28 лет;
- следователем, капитаном полиции Николаем Лымарем, 32 года;
- следователем, старшим лейтенантом полиции Станиславом Пащенко, 25 лет;
- следователем, старшим лейтенантом полиции Игорем Целым, 26 лет;
- следователем, старшей лейтенанткой полиции Викторией Мещеряковой, 38 лет;
- полицейским взвода конвойной службы, старшим сержантом полиции Михаилом Потёмкиным, 32 года.
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