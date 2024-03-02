Удар беспилотниками по Харькову: власти сообщили последствия атаки (фото)

Группа "Шахедов" приближалась к Харькову с севера.
Сегодня, 2 марта, около 00:05 оккупанты нанесли удары "Шахедами" по Харькову.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.
"В результате обстрела повреждения остекления окон и балконов, 5 гаражей, 17 автомобилей, горели три автомобиля. Пострадавших и погибших нет, три человека обратились с острой реакцией на стресс", — написал он.
Что известно об атаке "Шахедами" по Харькову
В Харькове прогремели два взрыва, первый слышали в 23:58 1 марта. По данным Воздушных сил, группа "Шахедов" приближалась к Харькову с севера.
Российский дрон также попал в частное домовладение в Большом Бурлуке, в результате чего вспыхнул пожар. По данным полиции, хозяин дома погиб.
"Дом полностью разрушен. Из соседнего домовладения полицейские эвакуировали пожилую женщину. На местах происшествия работают все профильные службы", — сообщили правоохранители.
Журналисты "Суспільне" также пообщались с жителем Шевченковского района Харькова Алексеем Шерстюком, у которого в результате удара "Шахеда" сгорел автомобиль.
"Услышал, будто мотоцикл гудит. Набирал (дрон — ред.) скорость. Все больше и больше. Понятно, что уже попадание. Сначала казалось, что в дом. Оно сыпется все, окна, шифер летит. Потом выбежал, смотрю — четыре машины горят", — вспоминает мужчина.
Напомним, ночью россияне ударили по Одессе. О всех подробностях атаки читайте в новости.
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