Удар беспилотниками по Харькову: власти сообщили последствия атаки (фото)

Группа "Шахедов" приближалась к Харькову с севера.

Сегодня, 2 марта, около 00:05 оккупанты нанесли удары "Шахедами" по Харькову.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

"В результате обстрела повреждения остекления окон и балконов, 5 гаражей, 17 автомобилей, горели три автомобиля. Пострадавших и погибших нет, три человека обратились с острой реакцией на стресс", — написал он.

Что известно об атаке "Шахедами" по Харькову

В Харькове прогремели два взрыва, первый слышали в 23:58 1 марта. По данным Воздушных сил, группа "Шахедов" приближалась к Харькову с севера.

Российский дрон также попал в частное домовладение в Большом Бурлуке, в результате чего вспыхнул пожар. По данным полиции, хозяин дома погиб.

"Дом полностью разрушен. Из соседнего домовладения полицейские эвакуировали пожилую женщину. На местах происшествия работают все профильные службы", — сообщили правоохранители.

Фото: Олег Синєгубов

Журналисты "Суспільне" также пообщались с жителем Шевченковского района Харькова Алексеем Шерстюком, у которого в результате удара "Шахеда" сгорел автомобиль.

"Услышал, будто мотоцикл гудит. Набирал (дрон — ред.) скорость. Все больше и больше. Понятно, что уже попадание. Сначала казалось, что в дом. Оно сыпется все, окна, шифер летит. Потом выбежал, смотрю — четыре машины горят", — вспоминает мужчина.

Напомним, ночью россияне ударили по Одессе. О всех подробностях атаки читайте в новости.

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