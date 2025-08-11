Удар БПЛА по Арзамасскому приборостроительному заводу: СБУ сообщила детали

Атака на Россию / © ТСН.ua

Дроны СБУ атаковали Арзамасский приборостроительный завод. Он занимается изготовлением деталей к ракетам Х-32 и Х-10.

Об этом сообщают источники ТСН в Службе безопасности Украины.

Чем важен удар

По данным из открытых источников, предприятие производит, в частности: системы управления, борткомпьютеры и составляющие системы. Особенно важным пунктом для армии РФ являются именно компоненты для ракет Х-32 и Х-101.

Как известно, предприятие входит в состав корпорации "Тактическое ракетное вооружение". Оно находится под санкциями Евросоюза, США, Украины. Этот объект активно работает на военную машину Кремля.

Напомним, дроны атаковали российский город Арзамас Нижегородской области в ночь на 11 августа. Там было слышно не менее пяти взрывов. По данным местных пабликов, под удар мог попасть объект индустрии.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, дроны атаковали две промышленные зоны в регионе. В результате отражения атаки в Арзамасском округе якобы погиб человек и двое пострадали.

Целью дроновой атаки, по данным росСМИ, стал Арзамасский приборостроительный завод имени Пландина. Там производится оборудование для авиационной и космической отраслей, а также продукция гражданского назначения. На видео из соцсетей зафиксированы повреждения здания и возгорания.