Удар БпЛА по Харькову: стало известно о пострадавших в многоэтажке

Воздушная тревога в Харькове / © ТСН.ua

Реклама

Вражеский беспилотник «Молния» ударил по Киевскому району Харькова 2 апреля днем. По предварительной информации, два человека пострадали. Один из пострадавших — 10-летний ребенок.

Харьковский городской голова Игорь Терехов сообщил об этом днем 2 апреля.

«Есть предварительная информация о двух находившихся в квартире пострадавших в Харькове по которой ударил беспилотник», — написал он.

Реклама

«В результате вражеской атаки в Киевском районе Харькова двое пострадавших: 65-летняя женщина и 10-летний мальчик. Медики оказывают всю необходимую помощь», — сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

Впоследствии количество пострадавших возросло до пяти человек.

Острую реакцию на стресс испытала также 66-летняя женщина.

Двое граждан были госпитализированы.

«Еще двум пострадавшим медицинская помощь оказана на месте», — написал Терехов.

Реше говорилось, что вражеский БпЛА ударил по 8-му этажу многоквартирного дома в Киевском районе Харькова.

Напомним, ранее Игорь Терехов сообщал, что март 2025-го стал «пока самым тяжелым месяцем с начала года» для Харькова, учитывая масштабы разрушений. Вражеские атаки удвоились, и вместе с ними масштабы последствий. Ни один обстрел не прошел бесследно.

Читайте также