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Удар БпЛА по Харькову: стало известно о пострадавших в многоэтажке
В результате удара БпЛА "Молния" по Харькову пострадали жители многоэтажки в Киевском районе города.
Вражеский беспилотник «Молния» ударил по Киевскому району Харькова 2 апреля днем. По предварительной информации, два человека пострадали. Один из пострадавших — 10-летний ребенок.
Харьковский городской голова Игорь Терехов сообщил об этом днем 2 апреля.
«Есть предварительная информация о двух находившихся в квартире пострадавших в Харькове по которой ударил беспилотник», — написал он.
«В результате вражеской атаки в Киевском районе Харькова двое пострадавших: 65-летняя женщина и 10-летний мальчик. Медики оказывают всю необходимую помощь», — сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.
Впоследствии количество пострадавших возросло до пяти человек.
Острую реакцию на стресс испытала также 66-летняя женщина.
Двое граждан были госпитализированы.
«Еще двум пострадавшим медицинская помощь оказана на месте», — написал Терехов.
Реше говорилось, что вражеский БпЛА ударил по 8-му этажу многоквартирного дома в Киевском районе Харькова.
Напомним, ранее Игорь Терехов сообщал, что март 2025-го стал «пока самым тяжелым месяцем с начала года» для Харькова, учитывая масштабы разрушений. Вражеские атаки удвоились, и вместе с ними масштабы последствий. Ни один обстрел не прошел бесследно.
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