Удар дронами-камикадзе по Белой Церкви: что известно об атаке и новой тактике оккупантов

Россия в ночь на 5 октября атаковала город Белая Церковь в Киевской области иранскими ударными беспилотниками Shahed-136. 12 дронов-камикадзе прилетели с южного направления. Шесть из них были сбиты, остальные достигли цели. В ВСУ говорят, что оккупанты ищут слабые места в противовоздушной обороне Украины. Украинские военные используют против новой угрозы все возможные силы и средства. На вооружении у Кремля, по некоторым данным, могут находиться еще сотни таких БПЛА.

ТСН.ua собрал подробности об атаке дронов на Белую Церковь и новой тактике оккупантов, с которой столкнулись ВСУ.

Во время объявленной в 1:33 воздушной тревоги жители Белой Церкви в соцсетях сообщили о характерных звуках полета иранских дронов-камикадзе, которые применяют для атак российские оккупанты. В городе в результате вражеской атаки было зафиксировано шесть попаданий и взрывов. В результате вражеского удара пострадал один человек. Кроме того, получила повреждения инфраструктура города.

Из-за атаки БПЛА возник пожар. К ликвидации последствий обстрелов были привлечены 57 спасателей и 15 единиц техники ГСЧС.

В ВСУ рассказали, как борются с иранскими БПЛА

Атаку на Белую Церковь прокомментировал на Youtube-канале ТСН представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Прилетели они с южного направления. Их нужно сбивать, уничтожать всеми имеющимися силами и средствами. Противник ищет слабые места в нашей противовоздушной обороне, применяет различные тактические приемы. Несколько недель назад с начала применения этих дронов были такие удары по Одесской и Николаевской областям. Они проверяли, как мы будем реагировать, чем сбивать", – пояснил он.

Игнат рассказал, как ВСУ реагируют на угрозу:

"Понятно, что стреляют все — и стрелковое оружие, и пытаются Силы обороны на них влиять средствами радиоэлектронной борьбы. Пока эффективнее всего зенитные ракетные войска сбивают. Они — вещь неприятная и новая для нас, поэтому мы должны как-то реагировать и пытаться уничтожать как можно больше. Дрон-камикадзе — это, по классификации, барражирующий боеприпас. Больше нужно его сбивать силами противовоздушной обороны и сухопутных войск".

На вопрос, в чем специфика Shahed-136, спикер командования Воздушных сил ВСУ ответил:

"Чем больше летит, тем больше имеет шансы долететь. Они могут лететь кучно – это будет одна метка на радаре, а в этой метке 5 штук сразу. Они могут облетать, ища слабые места. Разведка противника не спит – как наземная, так и воздушная".

На вопрос, сколько у российской армии может быть таких БПЛА, Игнат сказал:

"Была информация о четырех бортах. Если отталкиваться от информации о четырех военно-транспортных самолетах, то речь может идти о сотнях Shahed-136, которые они маркируют как "Герань". Возможно, еще наладили другие пути поставки".

Дроны-камикадзе вместо высокоточных ракет

Бывший спикер Генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев в комментарии ТСН.ua рассказал, что использование россиянами БПЛА класса Shahed-136 свидетельствует о нехватке у них ракет.

"До того 3500 ракет попали по объектам на всю глубину нашей страны. Сейчас россияне вынуждены использовать дроны, которые они получают в рамках военно-технического взаимодействия с Ираном, не от хорошей жизни. У них критически мало тех ракет, которые они могут использовать", – объяснил он.

Селезнев добавил, что тихоходная малозаметная цель, идущая на низких высотах, крайне непроста для поражения украинскими ПВО.

"В чем еще сложность — если бы эти БПЛА летели днем и их было заметно, можно было бы использовать комплексы типа ЗУ-23-2, визуально видя ту же цель. А ночью без подсветки, без соответствующего оборудования, эти цели крайне тяжело сбивать", – подчеркнул он.

Эксперт выразил надежду, что украинские специалисты в ближайшее время решат эту проблему, поскольку "сегодня объект в Белой Церкви, а дальше через 90 км уже Киев".

"Боевая работа на расстоянии более 500 км — это тревожный сигнал. Мы научились сбивать "Калибры", высокотехнологичные ракеты, а с этим, учитывая, что они их могут использовать массированно — это дополнительная нагрузка", — пояснил бывший пресс-секретарь Генштаба.

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