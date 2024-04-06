Удар дронами по аэродрому "Энгельс-2": спутниковое фото с места потенциальной атаки

В ночь на 5 апреля беспилотники атаковали три аэродрома на территории России. В Сети опубликовали спутниковые фото авиабазы "Энгельс-2" Саратовской области после удара.

Мониторинговая группа "Крымский ветер" оценила спутниковые фото, отметив, что после атаки в ночь на 5 апреля особой разницы в фото на аэродроме не наблюдается.

Хотя на одном фото выделено потенциальное место удара.

"Единственное возможное место повреждения, но далеко не однозначное", – говорится на подписи снимка.

Российская авиабаза "Энгельс-2" после атаки дронами / Фото: Telegram / Крымский ветер

Российская авиабаза "Энгельс-2" после атаки дронами / Фото: Telegram / Крымский ветер

Там отметили, что судя по более раннему изображению от 20 марта 2024 года, это место выглядит так, будто уже существовало.

Напомним, аналитики оценили последствия ударов по авиабазам России.

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