Удар дронами по Донетчине: из-под завалов дома извлекли тела двух человек

В Доброполье российские "Шахеды" разрушили здание.
Оккупационные войска России в ночь на 10 марта атаковали беспилотниками "Шахед" город Доброполье в Донецкой области. В результате удара разрушения получили несколько домов – под завалами погибли два человека.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Вадим Филашкин.
По его словам, деблокировать тела погибших удалось только к утру. Из-за обстрела в городе повреждены два административных здания и два частных дома.
Кроме того, утром 10 марта враг также нанес артиллерийский удар по Часовому Яру, где погиб 66-летний мужчина.
Напомним, Россия атаковала ракетами Мирноград на Донетчине – повреждены 17 многоэтажек, есть раненые (фото).
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