Удар дронами по Одесчине: как сбивали вражеские цели в новогоднюю ночь — видео

Пограничники показали, как отражали атаку россиян в Одесской области.
В Одесской области в ночь на 1 января военные уничтожили пять "Шахедов", которыми оккупационная армия РФ атаковала область.
Видео сбития дронов показала ГПСУ.
Так, четыре четыре вражеских беспилотника "сняли" с неба пограничники Одесского отряда, еще один — военнослужащие Морохранения Госпогранслужбы.
Напомним, в результате атаки беспилотниками по Одессе и области обломки сбитых целей убили 15-летнего подростка.
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