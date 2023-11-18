Оккупационная армия России в ночь на 18 ноября атаковала южные регионы Украины беспилотниками типа Shahed-131/136. ПВО уничтожило восемь вражеских дронов. В Одесском районе было попадание в объект энергетической инфраструктуры. В результате атаки также повреждено админздание.

Спасатели ГСЧС показали последствия ночной атаки оккупантов по Одесчине.

Пожар в Одесской области после удара окупантов дронами

Пожар в Одесской области после удара окупантов дронами

Чрезвычайники ликвидировали пожар, который произошел в результате попадания в объект энергетической инфраструктуры.

Напомним, в ночь на 18 ноября Россия атаковала Украину дронами-камикадзе. Силами и средствами украинской ПВО было обезврежено 29 ударных БПЛА.

Читайте также: