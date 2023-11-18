Россия атаковала дронами на юг Украины.
Оккупационная армия России в ночь на 18 ноября атаковала южные регионы Украины беспилотниками типа Shahed-131/136. ПВО уничтожило восемь вражеских дронов. В Одесском районе было попадание в объект энергетической инфраструктуры. В результате атаки также повреждено админздание.
Спасатели ГСЧС показали последствия ночной атаки оккупантов по Одесчине.
Чрезвычайники ликвидировали пожар, который произошел в результате попадания в объект энергетической инфраструктуры.
Напомним, в ночь на 18 ноября Россия атаковала Украину дронами-камикадзе. Силами и средствами украинской ПВО было обезврежено 29 ударных БПЛА.
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