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Удар дронами по Одесчине: спасатели показали последствия атаки - фото

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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Удар дронами по Одесчине: спасатели показали последствия атаки - фото

Пожар в Одесской области после удара окупантов дронами / Фото: ГСЧС

Россия атаковала дронами на юг Украины.

Оккупационная армия России в ночь на 18 ноября атаковала южные регионы Украины беспилотниками типа Shahed-131/136. ПВО уничтожило восемь вражеских дронов. В Одесском районе было попадание в объект энергетической инфраструктуры. В результате атаки также повреждено админздание.

Спасатели ГСЧС показали последствия ночной атаки оккупантов по Одесчине.

Пожар в Одесской области после удара окупантов дронами / ©
Пожар в Одесской области после удара окупантов дронами
Пожар в Одесской области после удара окупантов дронами / ©
Пожар в Одесской области после удара окупантов дронами

Чрезвычайники ликвидировали пожар, который произошел в результате попадания в объект энергетической инфраструктуры.

Напомним, в ночь на 18 ноября Россия атаковала Украину дронами-камикадзе. Силами и средствами украинской ПВО было обезврежено 29 ударных БПЛА.

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Дата публикации
Просмотры
434
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