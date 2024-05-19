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Удар дронами по Одессе и области: обломки упали на жилой квартал и админздание – подробности

Удар дронами по Одессе и области: обломки упали на жилой квартал и админздание – подробности

Дроны типа "Shahed" атаковали юг Украины /Фото: скриншот

Над Одесчиной уничтожили 20 вражеских дронов.

Оккупационная армия России в ночь на 19 мая атаковала беспилотниками типа "Shahed-131/136" южные регионы. В Одессе обломки дрона упали во двор в жилом квартале – без пострадавших. В Одесской области повреждено административное здание.

Об этом сообщают силы обороны Юга.

Силы обороны Юга добавили, что напряженная боевая работа противовоздушной обороны ВСУ продолжалась более шести часов.

Силами противовоздушной обороны Юга было уничтожено 24 дрона: из них 20 – в небе над Одесчиной, три – в Херсонской области и один в Николаевской области.

Утром 19 мая враг запустил по Одесской области разведывательный дрон "Орлан-10", который был уничтожен силами противовоздушной обороны.

Напомним, в ночь на 19 мая силы ПВО уничтожили 37 ударных беспилотников типа "Shahed-131/1362".

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