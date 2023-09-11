Удар дронами по Сумщине: оккупанты повредили двухэтажный дом — фото

Оккупационная армия РФ выпустили по Украине в ночь на 11 сентября 12 дронов-камикадзе Shahed-136/131. ПВО удалось уничтожить все вражеские беспилотники, однако обломки дронов нанесли повреждения гражданской инфраструктуре.

По данным полиции, в Сумской области два беспилотника типа "Шахед" атаковали с. Чайкино, Новгород-Северской громады.

В результате атаки произошел пожар двухэтажного жилого дома. Информация о пострадавших не поступала.

Поврежден двухэтажный дом в Сумской области в результате атаки дронов. / Фото: Полиция Сумской области

Поврежден двухэтажный дом в Сумской области в результате атаки дронов. / Фото: Полиция Сумской области

Напомним, в ночь на 11 сентября на Днепропетровскую и Запорожскую области были направлены "Шахеды", предварительно из Ейска, Краснодарский край.

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