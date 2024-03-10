Удар дронами по Таганрогу и повреждение российского А-50: Коваленко рассказал важные подробности

Сегодня Россия технически и технологически не может ремонтировать эти комплексы.

В Таганроге на комплексе имени Бериева повредили самолет А-50. Именно этот самолет получал повреждения и раньше – в Беларуси.

Об этом сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

“О А-50, который был в Таганроге на комплексе имени Бериева, поврежден. Это сообщал первым именно я, информация ко мне поступила. Находившийся там А-50 был именно тот, который в свое время был поврежден в Беларуси. Мы помним ту историю, когда на территории Беларуси размещались самолеты дальней райдолокационной разведки и наблюдения. Один из них получил повреждение дроном своей радиолокационной системы. После этого его отправили в Российскую Федерацию, где он должен был пройти комплекс ремонтных работ”, — подчеркнул Александр Коваленко.

По его словам, сегодня Россия технически и технологически не может ремонтировать эти комплексы. Долгое время самолет А-50 находился под открытым небом — незащищенный, не в ангаре.

“За счет как минимум трех прилетов, состоявшихся по комплексу Бериева в Таганроге, один из этих самолетов получил повреждение фюзеляжа – не самой радиолокационной системы, а поврежден фюзеляж. Поэтому минимум один А-50 будет сложнее для ремонта”, — добавил Коваленко.

Он также добавил, что в РФ на обслуживании 9 единиц А-50. Из которых один находится на постоянной модернизации за последние два года.

"Даже считалось, что в условиях современных санкций они вообще не смогут закончить эту модернизацию. Два самолета находились на регламентном ремонте. Не из-за повреждений, а регламентный ремонт силовой установки, силовых узлов и так далее. Поэтому сегодня у россиян ограниченное количество А-50 в распоряжении – 3-4 единицы максимум могут использовать", — подчеркнул Коваленко.

Напомним, что стая дронов атаковала авиационный завод в Таганроге.

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