Удар дронами по Запорожью и обстрелы Херсонщины: как прошла ночь в регионах

Ночь против 26 ноября в большинстве областей Украины прошла относительно спокойно.

Областные государственные администрации отчитались, какая ситуация в регионах по состоянию на утро воскресенья, 26 ноября, и как прошла ночь в Украине.

Черкасская область

По предварительным данным, ночью над территорией области сбиты два вражеских "Шахеда". Без потерпевших и разрушений. Работают оперативные группы.

Черниговщина

За сутки – 11 обстрелов (82 взрыва). Враг обстреливал Новгород-Северский и Корюковский районы из минометов, зафиксирован сброс боеприпасов с беспилотника и применение FPV-дрона. В Семеновской громаде ранена женщина.

Сумщина

Вчера в течение дня россияне совершили 22 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 108 взрывов. Обстрелы потерпели Краснопольская, Белопольская, Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Великописаревская, Новослободская, Середино-Будская. Зноб-новгородские громады.

Краснопольская громада – в результате одного из минометных обстрелов (4 взрыва) поврежден газопровод.

Запорожская область

Оккупанты нанесли 113 ударов по 23 городам и селам области за прошедшие сутки. 99 артобстрелов пришлись по территории Гуляйполя, Орехова, Новоданиловки, Левадного, Полтавки, Луговского, Преображенки, Степногорска, Каменского, Пятихаток, Плавней и других прифронтовых населенных пунктов.

Враг совершил девять БПЛА-атак по Гуляйполю, Малой Токмачке, Малиновке, Новодаровке, Роботиному и Малым Щербакам, а также 5 РСЗО-обстрелов Новодаровки и Темировки. Поступили три сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

Днепропетровщина

В полночь россияне целили из тяжелой артиллерии по Никопольщине. Ударили по Марганецкой громаде. Атакуемую территорию обследуют – выясняют последствия. Без жертв.

Вчера днем враг из тяжелой артиллерии ударил по Мировской громаде Никопольщины. На Марганецкую – сбросил боеприпас с БПЛА. Без последствий. Бойцы из ПВК "Восток" за ночь уничтожили два вражеских "Шахеда" над Новомосковским и Синельниковским районами.

Харьковщина

Под артиллерийскими и минометными обстрелами были Уды, Алисовка, Бочково, Малая Волчья.

На Купянском направлении враг вел штурмовые действия у Синьковки и Ивановки Харьковской области, где Силами обороны отбиты четыре атаки. Враг нанес авиационных ударов вблизи Ивановки и Кисловки. Под артиллерийским и минометным огнем оказались Двухлетняя, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово.

Вчера враг из артиллерии обстрелял Казачью Лопань Повреждены четыре частных дома и частных автомобиля. Днем оккупанты из минометов обстреляли Барановку – повреждены два частных дома и линии электропередач.

Луганщина

В очередной раз враг открывал огонь по районам населенных пунктов Краснореченской громады, в том числе вблизи Невского. В Белогоровке враг атакует каждый день. Под вражеские минометные и артиллерийские обстрелы вчера попали Стельмаховка и Белогоровка. За сутки противник совершил 135 обстрелов (533 снаряда).

Донетчина

По населенным пунктам области россияне совершили 10 обстрелов. Под огнем были: с. Калиново, с. Бердичи, с. Васюковка, Очеретино, Часов Яр, Авдеевка. Повреждены семь жилых домов, два гражданских автомобиля, ЛЭП.

В Донецкой области за сутки – двое погибших, один человек ранен.

Николаевщина

Вчера под артиллерийским огнем была акватория Очаковской громады. Пострадавших нет.

Херсонщина

За сутки по области противник совершил 58 обстрелов (332 снаряда), из них по Херсону – четыре обстрела (30 снарядов). Рашисты попали в районы 24 населенных пунктов области.

Вчера противник нанес ракетный удар по Новорайску. Также враг нанес ракетный удар по Пятихаткам. Прошло без пострадавших.

Напомним, против 26 ноября Россия ударила по Украине беспилотниками. Силы ПВО сбили восемь ударных дронов, из девяти запущенных.

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