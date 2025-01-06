Удар дроном по автобусу в Херсоне: стало известно, кого убили оккупанты

Захватчики ударили БПЛА по общественному транспорту 6 января.
Погибший в результате атаки вражеского дрона на маршрутный автобус в Херсоне – единственный эколог, работавший в Херсонской громаде Владимир Шум.
Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.
"Погибший в результате атаки вражеского дрона на маршрутный автобус мужчина – наш коллега. Владимир Иванович Шум был специалистом отдела экологии управления коммунального хозяйства и благоустройства департамента городского хозяйства Херсонского городского совета", – сообщил Мрочко.
Он добавил, что российские террористы убили "единственного эколога, который сегодня физически работал в Херсонской громаде".
"Больше всего Владимир Иванович занимался деревьями. Через несколько дней он должен был отмечать 51-летие", — добавил Мрочко.
Напомним, 6 января оккупанты атаковали Херсон. Они ударили БпЛА по общественному транспорту.
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