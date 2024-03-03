Удар дроном по дому в Одессе: поисковую операцию на месте трагедии завершили — последствия (фото)

Сегодня, 3 марта, в Одессе был День траура.

Поисковая операция на месте попадания российского дрона в многоэтажку Одессы завершена.

Об этом сообщил руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

В результате вражеского удара погибли 12 человек, пятеро из них — дети: 4-месячный Тимофей, 7-месячная Лиза, 3-летний Марк, 8-летняя Злата и Сережа, которому в июле должно было исполниться 10 лет.

Последствия вражеского удара по многоэтажке в Одессе Фото: ГСЧС

Хронология спасательной операции: что известно и фото с места трагедии

В ночь на 2 марта россияне дроном обстреляли жилой дом в Одессе. Днем 2 марта стало известно о 5 погибших, среди которых обнаружили маленького ребенка.

Разбор завалов продолжался до позднего вечера 3 марта.

Известно также, что в результате удара российского "Шахеда" по жилому дому полностью уничтожены 18 квартир.

На месте удара российского беспилотника по дому в Одессе / Фото: Telegram Одесской ОВА

Вечером 2 марта спасатели в Одессе деблокировали тела мамы с трехмесячным ребенком. К тому моменту стало известно о семи человек погибло в результате ночного российского удара по многоэтажке.

Последствия атаки дронов в Одессу в ночь на 2 марта.

По состоянию на утро 3 марта в Одессе выросло количество жертв. Тогда стало известно о десяти погибших. В ГСЧС подтвердили гибель еще одного ребенка, которому было восемь месяцев. таким образом по состоянию на утро 3 марта известно о десяти погибших.

В Одессе под завалами дома обнаружили женщину с младенцем. / Фото: ГСЧС

ТСН.ua также сообщал о погибшей семье военных. Тела Олега и Татьяны Кравец, а также их семимесячной дочери Лизы нашли под завалами, а еще двое детей считаются пропавшими без вести.

Последствия вражеского удара по многоэтажке в Одессе Фото: ГСЧС

Позже их обнаружили. Тела двоих детей — 10-летнего Сережки и его 8-летней сестрички Златы извлекли из-под завалов вечером 3 марта.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Десяткам людей понадобилась психологическая помощь. Медики же стабилизировали состояние тяжелых пострадавших

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